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Chelsea'den Cristiano Ronaldo sürprizi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılarak, Chelsea'ye transfer olabileceği iddia edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Chelseaden Cristiano Ronaldo sürprizi
Cristiano Ronaldo bu sezon 39 maçta, 24 gol ve 3 asistle oynadı.

Manchester United’dan ayrılacağı söylenen Cristiano Ronaldo için sürpriz bir şekilde Chelsea devreye girdi. Daha önce şansını Bayern Münih’e gidip Bundesliga’da deneyebileceği öne sürülen Portekizli yıldız için son gelen haber ise oldukça sürpriz oldu.

Görüşme yapıldı

The Athletic, Chelsea’nin yeni sahibi Boehly’nin Ronaldo’nun menajeri Jorge Mendes’le transfer ihtimaline dair bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

  • Diğer yandan Sky Italia ise Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel’in Matthijs de Ligt’i kadrosunda görmek istediği, oyuncuları Timo Werner’i takasta Juventus’a önerdiği öne sürüldü.

Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılıyor
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Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılıyor

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