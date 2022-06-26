Chelsea'den Cristiano Ronaldo sürprizi

Manchester United’dan ayrılacağı söylenen Cristiano Ronaldo için sürpriz bir şekilde Chelsea devreye girdi. Daha önce şansını Bayern Münih’e gidip Bundesliga’da deneyebileceği öne sürülen Portekizli yıldız için son gelen haber ise oldukça sürpriz oldu.
Görüşme yapıldı
The Athletic, Chelsea’nin yeni sahibi Boehly’nin Ronaldo’nun menajeri Jorge Mendes’le transfer ihtimaline dair bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.
- Diğer yandan Sky Italia ise Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel’in Matthijs de Ligt’i kadrosunda görmek istediği, oyuncuları Timo Werner’i takasta Juventus’a önerdiği öne sürüldü.
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🇧🇷 Alisson
🏴 Trent Alexander-Arnold
🇳🇱 Virgil van Dijk
🇩🇪 Antonio Rüdiger
🇵🇹 João Cancelo
🇪🇸 Thiago Alcantara
🇵🇹 Bernardo Silva
🇧🇪 Kevin De Bruyne
🇪🇬 Mohamed Salah
🇵🇹 Cristiano Ronaldo
🇸🇳 Sadio Mané pic.twitter.com/xheirlH1Hr
Premier Lig'de yılın 11'i belli oldu👇