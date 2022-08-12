Chelsea'nin Michy Batshuayi için Fenerbahçe'den istediği bonservis bedeli belli oldu

Transfermarkt verilerine göre Michy Batshuayi'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Bir forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Birçok isim ile görüşmeler yapan sarı-lacivertliler, son olarak gündemine Chelsea forması giyen Michy Batshuayi'yi aldı.

Chelsea 7 milyon euro istedi

Geride bıraktığımız sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki oyuncu ile prensip anlaşması sağlayan Fenerbahçe, Chelsea'nin kapısını çaldı. İngiliz kulübünün, sarı-lacivertli takımdan 7 milyon euro bonservis ücreti istediği, Fenerbahçe'nin ise 4 milyon euro teklifte bulunduğu öğrenildi.

Michy Batshuayi geride bıraktığımız sezon 42 maçta Beşiktaş forması giyerken, 14 gol ve 5 asistle oynadı.

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