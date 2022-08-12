Spor Chelseanin Michy Batshuayi için Fenerbahçeden istediği bonservis bedeli belli oldu
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Chelsea'nin Michy Batshuayi için Fenerbahçe'den istediği bonservis bedeli belli oldu

Golcü bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'de, çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Chelsea'de olan Michy Batshuayi için harekete geçti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Chelseanin Michy Batshuayi için Fenerbahçeden istediği bonservis bedeli belli oldu
Transfermarkt verilerine göre Michy Batshuayi'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Bir forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Birçok isim ile görüşmeler yapan sarı-lacivertliler, son olarak gündemine Chelsea forması giyen Michy Batshuayi'yi aldı.

Chelsea 7 milyon euro istedi

Geride bıraktığımız sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki oyuncu ile prensip anlaşması sağlayan Fenerbahçe, Chelsea'nin kapısını çaldı. İngiliz kulübünün, sarı-lacivertli takımdan 7 milyon euro bonservis ücreti istediği, Fenerbahçe'nin ise 4 milyon euro teklifte bulunduğu öğrenildi.

  • Michy Batshuayi geride bıraktığımız sezon 42 maçta Beşiktaş forması giyerken, 14 gol ve 5 asistle oynadı.

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