Christian Eriksen'den mesaj var: Pes etmeyeceğim

EURO2020 B Grubu'nun ilk maçında talihsiz bir an geçiren ve sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesi sonrasında yeniden kalbi çalışan Christian Eriksen, İtalyan basınına konuştu.

La Gazetta dello Sport'a konuşan Danimarkalı oyuncu, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Eriksen, "Herkese teşekkür ederim, pes etmeyeceğim. Şimdi daha iyi hissediyorum ama ne olduğunu anlamak istiyorum. Benim için yaptığınız her şeye teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında bilincini kaybederek yere düşen Christian Eriksen'in kalbi durmuş ve Simon Kjaer'in ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri kalp masajı yapmıştı. Hastaneye giderken bilinci açık olan Danimarkalı oyuncunun durumunun iyi olduğu açıklanmış ve yarıda kalan mücadele kaldığı yerden devam etmişti. Karşılaşmayı Finlandiya 1-0 kazanmıştı.

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