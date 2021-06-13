Spor Eriksene ilk müdahaleyi yapan doktor o anları anlattı
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Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan doktor o anları anlattı

Danimarka Milli Takım Doktoru Martin Boesen, maçta fenalaşan Eriksen için hızlı müdahalenin öneminden bahsetti. Boesen, oyuncunun yanına ulaştıklarında nefes aldığını ancak ardından durumun kötüye gittiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Eriksene ilk müdahaleyi yapan doktor o anları anlattı
Maçta kalbi duran Eriksen, saha içerisinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) Finlandiya ile oynanan maçta fenalaşan Danimarkalı Christian Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan milli takım doktoru Martin Boesen, yıldız futbolcuyu hızlı müdahale sayesinde hayata döndürdüklerini söyledi.


Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada yaşananları anlatan Boesen, "Christian'ın yere yığıldığı anı göremedim. Bizi hemen sahaya çağırdılar. Çizgi kenarındaydı ve bilincini kaybetmişti. Yanına gittiğimde nefes alıyordu ve nabzını hissediyordum. Sonrasında durum değişti. Herkesin gördüğü gibi kalp masajı yapmak zorunda kaldık. Sağlık ekibi olarak hemen harekete geçerek hızlı müdahalede bulunmamız Christian'ı yeniden hayata döndürdü" ifadelerini kullandı.

İtalya ekibi Inter'in orta saha oyuncusu Christian Eriksen, EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında aniden yere yığılmıştı. Olay sonrası sahaya giren sağlık görevlileri, 29 yaşındaki Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuştu. Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşmanın kaldığı yerden devam etmesine karar verilmişti. Finlandiya, mücadeleyi Joel Pohjanpalo'nun golüyle 1-0 kazanmıştı.

Maçta kalbi duran Eriksen'in durumu stabil
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Maçta kalbi duran Eriksen'in durumu stabil

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