Adı Fenerbahçe ile anılan tecrübeli hocadan itiraf: "En iyi kadroya sahipler"

Ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluklar yaşayan ve Bursaspor'da dahil olmak üzere yaklaşık 8 yıl Türkiye'de teknik direktörlük yapan Christoph Daum, açıklamalarda bulundu. Spor Arena'ya konuşan 68 yaşındaki hocanın, açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türk Milli Takımı için imkansız diye bir şey yok"

"Stefan Kuntz, Almanya’da uzun yıllar altyapılarda çalıştı, şimdi ise çok farklı bir ortamda, A Milli Takım seviyesindeki futbolcularla çalışıyor. Ben, federasyon gerekli desteği verdiği takdirde Kuntz ve yardımcısı Kenan Koçak’ın iyi projeler üretip Türk futboluna katkı yapacağına inanıyorum. Uzun vadeli bir iletişim stratejisi Kuntz’a çok yardımcı olur. Kuntz çok iyi oyunculara sahip. Türk Milli Takımı için imkansız diye bir şey yok. Başarılı olmamaları için bir neden görmüyorum."

REKLAM

"İki kupa Sergen Yalçın sayesinde"

"Beşiktaş'ın geçen sezon şampiyon olmasının en önemli nedeni, takımdaki birlik beraberlik ortamıydı. Sergen Yalçın mucize yapmadı, elindeki kısıtlı kadroyu akıllıca bir stratejiyle şampiyonluğa ulaştırdı. Beşiktaş’ın iki kupayı birden kazanması tamamen Sergen Yalçın’ın zekasının eseridir."

"En iyi kadro Fenerbahçe'de"

"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un özellikle genç teknik adamlara destek vermesi beni mutlu etti. Erol Bulut, Emre Belözoğlu gibi ilerde çok iyi yerlere gelecek hocaların önünü açtı. Dışarıdan biri olarak Fenerbahçe için şunu söyleyebilirim; Ali Koç çok ciddi bir yatırım yaptı, göreve getirdiği insanlara zaman da verdi, bu işi profesyonelce yaptı ama karşılığını alamadı. Türkiye’de en iyi kadro şu anda Fenerbahçe’de. Ligin ikinci yarısında ortaya konacak farklı bir oyun ve taraftarların coşkusu ile şahlanabilir."

SPOR Serhat Akın Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Christoph Daum Süper Lig'de, Beşiktaş ile bir, Fenerbahçe ile iki defa şampiyonluk yaşadı.



