ÖZET | Club Brugge - Atletico Madrid: 2-0 UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçları başladı. B Grubunda oynanan maçta grubun sürpriz ekibi Club Brugge, sahasında İspanyol devi Atletico Madrid'i evinde 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla beraber Brugge, puanını 9 yaparken, Atletico Madrid 3 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi maç özetlerini ve Club Brugge-Atletico Madrid maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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