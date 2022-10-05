ÖZET | Club Brugge - Atletico Madrid: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçlarında B grubunda Belçika ekibi Club Brugge, Jan Breydel Stadında 25.667 seyirci önünde Atletico Madrid'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.
Club Brugge'ün gollerini 36. dakikada Kawal Sowah, 62. dakikada Ferran Jutgla kaydetti. Konuk ekip Atleti, 76. dakikada Griezmann ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte Club Brugge puanını 9'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Atletico Madrid ise 3 puanla son sırada kaldı.
- Şampiyonlar Ligi B grubunda 4. hafta maçlarında Atletico Madrid - Club Brugge ile Bayer Leverkusen - Porto ile karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Club Brugge - Atletico Madrid maç özeti
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları #UCL pic.twitter.com/LJTa2AnVxP
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları #UCL pic.twitter.com/LJTa2AnVxP— SPOR (@yenisafakspor) October 4, 2022