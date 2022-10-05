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ÖZET | Club Brugge - Atletico Madrid: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçları başladı. B Grubunda oynanan maçta grubun sürpriz ekibi Club Brugge, sahasında İspanyol devi Atletico Madrid'i evinde 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla beraber Brugge, puanını 9 yaparken, Atletico Madrid 3 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi maç özetlerini ve Club Brugge-Atletico Madrid maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Club Brugge-Atletico Madrid: 2-0 Maç Özeti Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
Club Brugge-Atletico Madrid: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçlarında B grubunda Belçika ekibi Club Brugge, Jan Breydel Stadında 25.667 seyirci önünde Atletico Madrid'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

Club Brugge'ün gollerini 36. dakikada Kawal Sowah, 62. dakikada Ferran Jutgla kaydetti. Konuk ekip Atleti, 76. dakikada Griezmann ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Club Brugge puanını 9'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Atletico Madrid ise 3 puanla son sırada kaldı.

  • Şampiyonlar Ligi B grubunda 4. hafta maçlarında Atletico Madrid - Club Brugge ile Bayer Leverkusen - Porto ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Club Brugge - Atletico Madrid maç özeti

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