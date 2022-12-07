Cristiano Ronaldo'dan Al-Nassr açıklaması: Transfer olacak mı?

Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo'nun hangi takıma transfer olacağı büyük merak konusu oldu. Marca'nın daha önce yapmış olduğu habere göre Portekizli oyuncu, Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr ile anlaşma sağladı.

Nassr ile 2.5 yıllık anlaşma sağlayan Ronaldo'nun, toplamda 500 milyon euro kazanacağı ve 1 Ocak 2023 itibarıyla yeni takımının formasını giyeceği iddia edilmişti.

Cristiano Ronaldo Al Nassr'a transfer olacak mı?

Portekiz'in Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre'yi 6-1 yendiği karşılaşma sonrasında Ronaldo, bu iddialara yanıt verdi. Gazetecilerin Al Nassr iddialarını 37 yaşındaki oyuncuya sormaları üzerine, "Hayır, bu gerçek değil" ifadelerini kullandı.

SPOR Ronaldo'nun transferini açıkladılar: 500 milyon euro

SPOR ÖZET | Portekiz-İsviçre: 6-1

SPOR Cristiano Ronaldo artık serbest oyuncu statüsünde