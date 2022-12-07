Spor Cristiano Ronaldodan Al-Nassr açıklaması Transfer olacak mı?
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Cristiano Ronaldo'dan Al-Nassr açıklaması: Transfer olacak mı?

Manchester United ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Cristiano Ronaldo'nun, Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr ile anlaştığı iddia edilmişti. Portekiz'in Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre'yi 6-1 yendiği karşılaşma sonrasında Ronaldo, bu iddialara yanıt verdi. Peki Cristiano Ronaldo Al Nassr'a transfer olacak mı? Ronaldo, Al-Nassr için ne dedi? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cristiano Ronaldo Al Nassra transfer olacak mı?
Cristiano Ronaldo İsviçre maçına yedek başladı

Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo'nun hangi takıma transfer olacağı büyük merak konusu oldu. Marca'nın daha önce yapmış olduğu habere göre Portekizli oyuncu, Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr ile anlaşma sağladı.

Nassr ile 2.5 yıllık anlaşma sağlayan Ronaldo'nun, toplamda 500 milyon euro kazanacağı ve 1 Ocak 2023 itibarıyla yeni takımının formasını giyeceği iddia edilmişti.

Cristiano Ronaldo Al Nassr'a transfer olacak mı?

  • Portekiz'in Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre'yi 6-1 yendiği karşılaşma sonrasında Ronaldo, bu iddialara yanıt verdi. Gazetecilerin Al Nassr iddialarını 37 yaşındaki oyuncuya sormaları üzerine, "Hayır, bu gerçek değil" ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun transferini açıkladılar: 500 milyon euro
SPOR
Ronaldo'nun transferini açıkladılar: 500 milyon euro

ÖZET | Portekiz-İsviçre: 6-1
SPOR
ÖZET | Portekiz-İsviçre: 6-1

Cristiano Ronaldo artık serbest oyuncu statüsünde
SPOR
Cristiano Ronaldo artık serbest oyuncu statüsünde

Rekor kıracak

Rekor kıracak

​Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedeli belli oldu
En iyi şekilde dönmek istiyorum

'En iyi şekilde
dönmek istiyorum'

​Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'a hazır bir şekilde dönmenin planlarını yapıyor.
Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

Çeyrek final maçları
ne zaman oynanacak?

​2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
2022 Dünya Kupası rehberi

2022 Dünya Kupası rehberi

​Katar'daki organizasyona dair bilinmesi gereken tüm detaylar burada.
Portekiz'den <br>sansasyonel galibiyet

Portekiz'den
sansasyonel galibiyet

Ronaldo'nun yedek başladığı maçta Portekiz şov yaptı.
39'luk delikanlı!

39'luk delikanlı!

​Pepe, Dünya Kupası'nda attığı golle tarihe geçti.
Hakimi'den <br>dikkat çeken gönderme

Hakimi'den
dikkat çeken gönderme

​Fas'ın İspanya'yı elediği maçta kimsenin fark edemediği detay.
Gençler beğenildi <br>Villarreal kazandı

Gençler beğenildi
Villarreal kazandı

​Galatasaray hazırlık maçında İspanyol rakibine kaybetti.
'Fatiha Suresi' okudular

'Fatiha Suresi' okudular

​Faslı futbolcular penaltı atışlarına böyle gitti.
Filistin'i unutmadılar

Filistin'i unutmadılar

​Faslı futbolculardan tarihi zaferin ardından kardeş ülkeye selam.
Tarihi zafer

Tarihi zafer

Fas, Dünya Kupası'nda İspanya'yı devirdi.
Bursa'da <br>milli maç

Bursa'da
milli maç

​Ay-yıldızlı ekibimiz 28 Mart Salı günü Hırvatistan'ı konuk edecek.
Ulaşılması güç rekor

Ulaşılması güç rekor

Hırvatistanlı futbolcunun koşu mesafesi dikkat çekti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.