Cristiano Ronaldo Avrupa futbolundan kopmak üzere: Dev teklif masada!

Avrupa basını, MLS takımlarından Inter Miami'nin Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek için girişimlere başladığını iddia etti.

Portekizli yıldızın Manchester United'da mutsuz olması ve Avrupa'dan istediği teklifleri alamaması nedeniyle kariyerini ABD'de sürdürebileceği aktarıldı.

David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin yıldız oyuncuya yıllık 40 milyon Euro'yu bulan bir teklif sunduğu ifade ediliyor. Ayrıca Ronaldo'ya MLS'in tatile girdiği süreçlerde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma kiralık olarak transfer hakkı tanınacağı konuşuluyor.

Son dönemlerde forma şansı bulmakta zorlanan ve istatistik açısından da olumsuz bir dönem geçiren Ronaldo'nun Avrupa futbolundan uzaklaşma ihtimalinin güçlü olduğu belirtiliyor.