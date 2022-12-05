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Ronaldo'nun transferini açıkladılar: 500 milyon euro

İspanyol basınından Marca, Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan takımı Al-Nassr ile sözleşme imzaladığını yazdı. Portekizli yıldızın 2,5 yıllık sözleşme karşılığında toplam 500 milyon euro kazanacağı belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cristiano Ronaldo hangi takıma transfer oldu? Ronaldo yeni takımında kaç kara kazanacak?
Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Manchester United ile sözleşmesi feshedilen Cristiano Ronaldo'yla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr ile anlaştı.

Ronaldo'nun 2,5 yıllık sözleşmeye imzayı attığı ve bu transferden toplam 500 milyon euro gelir elde edeceği belirtildi.

37 yaşındaki futbolcunun 1 Ocak itibarıyla Al-Nassr forması giyeceği aktarıldı.

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