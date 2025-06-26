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Cristiano Ronaldo imzayı attı

Cristiano Ronaldo imzayı attı

Selman Ağrıkan
16:2026/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Cristiano Ronaldo'nun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 12 milyon euro.
Cristiano Ronaldo'nun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek.


40 yaşındaki yıldızın Al Nassr ile sözleşmesi sona ermişti. Suudi ekibi, Ronaldo'nun sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu.


Portekizli futbolcu da sosyal medya paylaşımında, "Yeni bir bölüm başlıyor. Aynı tutku, aynı rüya. Birlikte tarih yazalım" ifadelerini kullandı.


Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla çıktığı 105 maçta 93 gol atarken 19 da asist kaydetti.


Öte yandan yıldız ismin kulübün transferlerinde söz sahibi olacağı iddia edildi.





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