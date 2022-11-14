Cristiano Ronaldo: Manchester United bana ihanet etti

Cristiano Ronaldo bu sezon 16 maçta, 3 gol ve 2 asistle oynadı.

Cristiano Ronaldo'nun katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar, dünya basınında sosyal medyayı salladı. Hem Manchester United hem de teknik direktör Erik Ten Haag hakkında sert açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, kendisine ihanet edildiğini söyledi.

"Saygı duymuyorum"

Cristiano Ronaldo, Hollandalı teknik adam için, "Ona saygı duymuyorum. Çünkü o bana saygı duymadı. Bana saygı duymuyorsan, ben de sana saygı duymam" ifadelerini kullandı.

"İhanete uğradım"

Takımdan ayrılması için çok fazla zorlandığını anlatan Ronaldo, "Beni sürekli ayrılmaya zorladılar. Kötü gidişattan beni sorumlu tuttular. Sadece teknik direktör değil, kulübün çevresindeki bazı kişiler bunu yaptı. İhanete uğramış gibi hissettim" dedi.

"Ben oynuyorum, o emekli oldu"

Manchester United'ın eski yıldızlarından Wayne Rooney'nin kendisi hakkında yaptığı eleştirilere de yanıt veren dünyaca ünlü yıldız, "Beni neden bu kadar çok sık eleştirdiğini bilmiyorum. Sanırım ben hala en üst seviyede futbol oynarken, sen futbolu bırakıp emekli olduğun için olsa gerek. Bir doğruyu ise dile getirmeyeceğim, o doğru ise; ondan daha iyi göründüğüm" diye konuştu.

"Kulüp gelişmiyor"

Manchester Untied'a geliş sürecinden ve kulübün Sir Alex Ferguson'un ayrılışından bu yana gelişemediğini söyleyen Cristiano Ronaldo, "Sıfır gelişim. Kulübün hak ettiği yolda olmadığını herkesten iyi biliyor. Ben kalbimin sesini dinlediğim için Manchester United'a geldim. Çünkü bu kulübü ve taraftarını seviyorum. Sir Alex Ferguson, 'Manchester City'ye gidemezsin' dediğinde 'Tamam patron' dedim" ifadeleri kullandı.

Ayrılığa açık kapı

Takımdan ayrılabileceği vurgusunu yapan 37 yaşındaki oyuncu, "Picasso, 'Yeni bir şeyler yapmak için önce bazı şeyleri yıkmanız gerekir' demişti. Eğer buna benimle başlayacaklarsa net bir şekilde söylüyorum, hiç sorun değil" dedi.

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