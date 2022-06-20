Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılıyor

İtalyan basını, Cristiano Ronaldo’nun bu yaz Manchester United’dan ayrılabileceğini duyurdu. La Republicca, Portekizli yıldızın potansiyel geleceği hakkında dikkat çeken bir haber yayınladı. Ronaldo birçok nedenden dolayı Mancester United’a veda edebilir.
Ronaldo'ya yer yok
Erik ten Hag’ın gelişiyle İngiliz ekibi, oyun tarzında Ronaldo’nun pozisyonuna uymayan büyük değişiklikler planlıyor. Habere göre Ten Hag, Ajax’ta uyguladığı klasik Hollanda yapısını yeni takımında uygulamak isterken, Ronaldo buna katılmıyor.
- Sporting'e gidebilir
- En az bir sezon daha en üst seviyede oynamak isteyen tecrübeli futbolcu için Sporting’in bir seçenek olabileceği belirtildi. Porto’nun arkasında sezonu 2. sırada noktalayan Portekiz ekibi, Şampiyonlar Ligi grupları için yerini ayırtmış durumda.
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🇧🇷 Alisson
🏴 Trent Alexander-Arnold
🇳🇱 Virgil van Dijk
🇩🇪 Antonio Rüdiger
🇵🇹 João Cancelo
🇪🇸 Thiago Alcantara
🇵🇹 Bernardo Silva
🇧🇪 Kevin De Bruyne
🇪🇬 Mohamed Salah
🇵🇹 Cristiano Ronaldo
🇸🇳 Sadio Mané pic.twitter.com/xheirlH1Hr
Premier Lig'de yılın 11'i belli oldu👇