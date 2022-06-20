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Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılıyor

Manchester United'da Erik Ten Hag'ın göreve gelmesiyle birlikte, onun oyun yapısında kendisine yer bulamayacağını düşünen Cristiano Ronaldo, İngiliz ekibinden ayrılmak istiyor. İtalyan basınında yer alan haberlerde Portekizli yıldızın, eski takımı olan Sporting'e transfer olabileceği iddia edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cristiano Ronaldo Manchester Uniteddan ayrılıyor
Cristiano Ronaldo bu sezon 39 maçta, 24 gol ve 3 asistle oynadı.

İtalyan basını, Cristiano Ronaldo’nun bu yaz Manchester United’dan ayrılabileceğini duyurdu. La Republicca, Portekizli yıldızın potansiyel geleceği hakkında dikkat çeken bir haber yayınladı. Ronaldo birçok nedenden dolayı Mancester United’a veda edebilir.

Ronaldo'ya yer yok

Erik ten Hag’ın gelişiyle İngiliz ekibi, oyun tarzında Ronaldo’nun pozisyonuna uymayan büyük değişiklikler planlıyor. Habere göre Ten Hag, Ajax’ta uyguladığı klasik Hollanda yapısını yeni takımında uygulamak isterken, Ronaldo buna katılmıyor.

  • Sporting'e gidebilir
  • En az bir sezon daha en üst seviyede oynamak isteyen tecrübeli futbolcu için Sporting’in bir seçenek olabileceği belirtildi. Porto’nun arkasında sezonu 2. sırada noktalayan Portekiz ekibi, Şampiyonlar Ligi grupları için yerini ayırtmış durumda.
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