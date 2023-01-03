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Cristiano Ronaldo: Avrupa'daki işim bitti

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo, imza töreninde konuştu. Portekizli yıldız oyuncu, "Avrupa'da çok iyi işler yaptım, büyük başarılar kazandım. Artık orada işim bitti" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cristiano Ronaldo neden Al Nassra transfer oldu: İmza töreninde açıkladı
Cristiano Ronaldo

Manchester United ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayrılan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr ile anlaştı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Cristiano Ronaldo, Avrupa'da kazanacağı bütün başarılı kazandığını ve yeni rekorlar kırmak istediği için Al Nassr'a geldiğini söyledi. Portekizli yıldızın açıklamaları şu şekilde:

"Avrupa'da bütün rekorları kırdım"

"Şimdiye kadar kendimi çok iyi hissediyorum, bu büyük kararı vermiş olmaktan gurur duyuyorum. Avrupa'da çok iyi işler yaptım, büyük başarılar kazandım. Artık orada işim bitti. Ben eşsiz bir oyuncuyum. Tüm rekorları kırdım, burada da yeni rekorlar kırmak istiyorum. Asya'ya gelip buradaki gelişime katkı yapmak istedim. Burada tek istediği oynamak. Hemen yarın oynamak istiyorum."

"Birçok yerden teklifler aldım"

"Avrupa, Brezilya, Avustralya, ABD ve Portekiz'den birçok teklif aldım ama burayı seçtim. Sadece futbol için burada değilim. Suudi Arabistan'da futbola olan bakışı ve zihniyeti değiştirmek istiyorum."

"Ligin çok rekabetçi olduğunu biliyorum"

"İnsanları sahada sevindirmek istiyorum. İnsanların ne dediği umurumda değil, kararımı verdim. Burada olduğum için çok mutluyum, ligin çok rekabetçi olduğunu biliyorum çünkü çok fazla maç gördüm. Hocam düşünürse yarından itibaren oynamak istiyorum."
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