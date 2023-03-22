Cristiano Ronaldo'dan Arabistan Ligi'ne övgü: Dünyanın en iyi 5. veya 6. ligi olacak

"Dünyanın en iyi 5. veya 6. ligi olacak"

"Dünyanın en iyi 5. veya 6. ligi olacak"

Tecrübeli yıldız açıklamasında; "Suudi Arabistan Ligi bir Premier League olmasa da, olumlu anlamda şaşırmış durumdayım. Hazırladıkları planla devam ederlerse, ileride dünyanın en rekabetçi 5. veya 6. ligine sahip olacaklar." dedi.