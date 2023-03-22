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Spor

Cristiano Ronaldo'dan Arabistan Ligi'ne övgü: Dünyanın en iyi 5. veya 6. ligi olacak

Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nin ilerleyen yıllarda daha çok ilgi çekeceğini iddia etti. Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nin dünyanın en iyi 5. veya 6. ligi olacağını iddia etti.

20:59 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz aylarda Al Nassr'a transfer olmuştu

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz aylarda Al Nassr'a transfer olmuştu

Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yolunu tutmuştu.

Milli Takım kampında yer alan Ronaldo'dan lige övgü geldi.

"Dünyanın en iyi 5. veya 6. ligi olacak"

Tecrübeli yıldız açıklamasında; "Suudi Arabistan Ligi bir Premier League olmasa da, olumlu anlamda şaşırmış durumdayım. Hazırladıkları planla devam ederlerse, ileride dünyanın en rekabetçi 5. veya 6. ligine sahip olacaklar." dedi.

Rekor için sahaya çıkacak

Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Lihtenştayn'la oynanacak maçta forma giymesi halinde milli takım formasıyla en fazla maça çıkan oyuncu olacak.

Kariyerini Al Nassr'da sürdüren Ronaldo, yarın Lihtenştayn karşısında forma giymesi halinde Kuveytli forvet Badr Al-Mutawa'yı geride bırakarak milli takım formasıyla en fazla çıkan oyuncu unvanını 197 maçla elde edecek.



#Cristiano Ronaldo
#Al Nassr
#Suudi Arabistan Pro Ligi
1 saat önce
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