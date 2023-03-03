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Spor

Cristiano Ronaldo'nun maçı TVNET'te

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr ile Al Baten karşı karşıya gelecek. Al Nassr'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun da sahne alacağı mücadele TVNET'ten şifresiz olarak yayınlanacak. Peki Al Nassr-Al Baten maçı ne zaman ve saat kaçta? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
10:05 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

Al Nassr ile çıktığı 5 maçta 8 gol atan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nde bugün bir kez daha sahne alacak. Ligde liderlik koltuğunda oturan Al Nassr, en yakı takipçisinin 2 puan önünde yer alıyor.


Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Cristiano Ronaldo'lu Suudi Arabistan Pro Lig lideri Al Nassr, bugün sahasında Al Baten ile karşılaşacak. Başlama düdüğünün saat 20.30'da çalacağı karşılaşma TVNET ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.


Ligdeki 18 maçında sadece 1 yenilgi alan Al Nassr, son 3 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrıldı. 43 puanla liderlik koltuğunda oturan Al Nassr, en yakın takipçisi Al ittihad'ın 2 puan önünde yer alıyor.


Ronaldo geçtiğimiz hafta hat-trick yapmıştı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'la çıktığı 5 maçta 8 gol atarken 2 de asist yaptı. Portekizli yıldız oyuncu, geçen hafta Damak'ı 3-0 yendikleri karşılaşmada hat-trick yaparak takımına neredeyse tek başına galibiyeti getiren isim oldu. Ronaldo, Al Fateh'e 1 gol atarken, Al Wahda ağlarını ise 4 kez havalandırdı.




#TVNET
#Cristiano Ronaldo
#Al Nassr
36 dakika önce
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Cristiano Ronaldo'nun maçı TVNET'te
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