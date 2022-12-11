Ronaldo'nun kardeşi isyan etti: Bir adamı öldürdünüz!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'a 1-0 mağlup olan Portekiz, çeyrek final aşamasında turnuvaya veda etti.

İsviçre maçında olduğu gibi Fas karşılaşmasına da yedek başlayan Cristiano Ronaldo, son düdüğün ardından gözyaşlarına boğuldu.

Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro, maçın ardından Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos'a sert tepki gösterdi.

Tecrübeli teknik adamı istifaya davet eden Elma, "Bir adamı öldürdünüz. Bir takımı öldürdünüz. Bir ulusu öldürdünüz. Buna sebep olanlar hemen istifa!" ifadelerini kullandı.

Ronaldo için Dünya Kupası hayali sona erdi!pic.twitter.com/5rsn5DybzQ — SPOR (@yenisafakspor) December 10, 2022