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Ronaldo'nun kardeşi isyan etti: Bir adamı öldürdünüz!

Portekiz'de Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi, Dünya Kupası'ndan elendikleri maçın ardından teknik direktör Fernando Santos'a sert tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cristiano Ronaldonun kız kardeşinin Fas maçı sonrası yaptığı paylaşım
Dünya Kupası hayali sona eren Ronaldo, maç sonu büyük üzüntü yaşadı.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'a 1-0 mağlup olan Portekiz, çeyrek final aşamasında turnuvaya veda etti.

İsviçre maçında olduğu gibi Fas karşılaşmasına da yedek başlayan Cristiano Ronaldo, son düdüğün ardından gözyaşlarına boğuldu.

Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro, maçın ardından Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos'a sert tepki gösterdi.

Tecrübeli teknik adamı istifaya davet eden Elma, "Bir adamı öldürdünüz. Bir takımı öldürdünüz. Bir ulusu öldürdünüz. Buna sebep olanlar hemen istifa!" ifadelerini kullandı.

ÖZET | Fas 1-0 Portekiz
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ÖZET | Fas 1-0 Portekiz
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