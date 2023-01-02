Cristiano Ronaldo'nun transferi ezeli rakip taraftarını kıskandırdı

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın ezeli rakibi olan Al Hilal'de taraftarlar Cristiano Ronaldo'nun transferi sonrasında kulüplerinden Lionel Messi'yi almalarını istiyor.
Önceki yıllarda Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in de formasını giydiği Al Hilal'de bazı taraftarlar Ronaldo transferi sonrasında Al Nassr'a cevap vermek adına Messi formaları bastırdı.
- Al Hilal, Suudi Arabistan liginde 5. sırada yer alıyor. Ligde şu anda Cristiano Ronaldo'nun takımı olan Al Nassr 26 puanla lider durumda.
Al-Hilal taraftarı, Ronaldo'nun Al-Nassr'a imza atmasının ardından kulüplerinden Messi'yi transfer etmelerini istiyor pic.twitter.com/ULBpi0BXxf
Al-Hilal taraftarı, Ronaldo'nun Al-Nassr'a imza atmasının ardından kulüplerinden Messi'yi transfer etmelerini istiyor pic.twitter.com/ULBpi0BXxf— SPOR (@yenisafakspor) January 1, 2023