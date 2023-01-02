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Cristiano Ronaldo'nun transferi ezeli rakip taraftarını kıskandırdı

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transferi, Al Hilal cephesini kıskandırdı. Al Nassr'ın ezeli rakibi olan Al Hilal'de taraftarlar kulüplerinden sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi'yi kadrolarına katmalarını istiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cristiano Ronaldonun transferi ezeli rakip taraftarını kıskandırdı
Cristiano Ronaldo'nun transferi büyük yankı uyandırdı.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın ezeli rakibi olan Al Hilal'de taraftarlar Cristiano Ronaldo'nun transferi sonrasında kulüplerinden Lionel Messi'yi almalarını istiyor.

Önceki yıllarda Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in de formasını giydiği Al Hilal'de bazı taraftarlar Ronaldo transferi sonrasında Al Nassr'a cevap vermek adına Messi formaları bastırdı.

  • Al Hilal, Suudi Arabistan liginde 5. sırada yer alıyor. Ligde şu anda Cristiano Ronaldo'nun takımı olan Al Nassr 26 puanla lider durumda.
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