Cristiano Ronaldo'nun transferinde bilinmeyen madde: Asıl takımı Al-Nassr değil!

Suudi Arabistan takımı Al Nassr ile sözleşme imzalayacak olan Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş bilgiler gelmeye devam ediyor.
İspanya'nın Marca Gazetesi kaleme aldığı haberde Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde Newcastle United'a gideceğini belirtti.
Al-Nassr ve Newcastle'ın aynı yatırım fonuna ait olduğuna dikkat çeken Marca, yıldız oyuncunun sözleşmesinde bu transfer maddesinin yer aldığını aktardı.
- İyi bir sezon başlangıcına imza atan Newcastle United, Premier Lig'de üçüncü sırada yer alıyor.