Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kupası finalinde yaşananları anlattı Macrona üzülme dedim
FUTBOL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kupası finalinde yaşananları anlattı: Macron'a üzülme dedim

Erzurum'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası final maçına ilişkin bir soru üzerine maçtan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u teselli ettiğini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yani teselli derken... 'Arjantin iyi oynadı, kazandı Macron üzülme' dedim" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kupası finalinde yaşananları anlattı: Macrona üzülme dedim
Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı"nda gençlerle buluştu.

Dünya Kupası final maçına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, maçtan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Arjantin'in iyi oynayarak kazandığını ve bu yüzden üzülmemesi gerektiğini söylediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yani teselli derken... 'Arjantin iyi oynadı, kazandı Macron üzülme' dedim" ifadelerini kullandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kupası finalinde yaşananları anlattı: Macron'a üzülme dedim
OYNAT 00:24
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kupası finalinde yaşananları anlattı: Macron'a üzülme dedim
Erzurum'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası final maçına ilişkin bir soru üzerine maçtan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u teselli ettiğini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yani teselli derken... 'Arjantin iyi oynadı, kazandı Macron üzülme' dedim' ifadelerini kullandı.

'Mbappe geleceği tehdit ediyor'

Erdoğan, "Penaltılarda Arjantin gerçekten muhteşemdi fakat Messi o yaşına rağmen... Yalnız Mbappe geleceği tehdit ediyor, yaş 23, Messi 34 ve her iki tarafı çevirmede Messi'nin tecrübesi ağırlığını koydu. Arjantin'de böylece 30 yıldan sonra Dünya Kupası'nı almış oldu. Hayırlı olsun diyeceğiz, darısı başımıza." değerlendirmesinde bulundu.

Messi ve Ronaldo'yu karşılaştırması istenen Erdoğan, iki futbolcuyu kıyaslayamayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Ronaldo'yu harcadılar. Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar ve Ronaldo gibi bir futbolcuyu kalkıp ikinci yarıda sokmak, ikinci yarıda 15 dakika, yarım saat sokmak, o onun hem psikolojisini hem bütünüyle enerjisini alıp götürdü. Orada Ronaldo ile Messi'yi kıyaslamak yerine artık öyle veya böyle Ronaldo şimdi aldığım bilgilere göre Suudi Arabistan'a gidiyor. Filistin davasına sahip çıkan birisidir Ronaldo. Şimdi artık gelecekle ilgili Mbappe, gelecekte o var."

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