Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ronaldo Filistin davasına sahip çıkan birisidir"
FUTBOL FUTBOL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ronaldo Filistin davasına sahip çıkan birisidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performanstan ziyade yedek kalmasıyla konuşulan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ronalda hakkında ne söyledi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Gençlik Buluşmasında gençlerle biraraya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası'yla ilgili futbolcuların performasını ve Ronaldo'nun durumunu değerlendirdi.

"Ronaldo'yu harcadılar"

Turnuva boyunca performansı ve yedek kalmasıyla çok konuşulan futbolcu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cristiano Ronaldo'yu harcadılar. Siyasi yaptırım uyguladılar. Cristiano Ronaldo gibi bir futbolcuyu ilk 11'e almamak, 15-30 dakika oynatmak onun psikolojisini alıp götürdü. Orada Ronaldo ile Messi'yi kıyaslamak yerine artık öyle veya böyle Ronaldo şimdi aldığım bilgilere göre Suudi Arabistan'a gidiyor. Ronaldo, Filistin davasına sahip çıkan birisidir." ifadelerini kullandı.

"Mbappe geleceği tehdit ediyor"

Katar'daki final hakkında düşüncelerini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Penaltılarda Arjantin gerçekten muhteşemdi fakat Messi o yaşına rağmen... Yalnız Mbappe geleceği tehdit ediyor, yaş 23, Messi 34 ve her iki tarafı çevirmede Messi'nin tecrübesi ağırlığını koydu. Arjantin'de böylece 30 yıldan sonra Dünya Kupası'nı almış oldu. Hayırlı olsun diyeceğiz, darısı başımıza" şeklinde konuştu

  • Dünya Kupası finali hakkında gelen soru üzerine Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Arjantin'in iyi oynayarak kazandığını ve bu yüzden üzülmemesi gerektiğini söylediğini belirtti.
Liderlik koltuğundayız

'Liderlik koltuğundayız'

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tan liderlik açıklaması geldi.
Galatasarayda mutluyum

'Galatasaray'da mutluyum'

​Victor Nelsson, İstanbulspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.
Gomis Aslanı zirveye taşıdı

Gomis Aslan'ı
zirveye taşıdı

​İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, liderlik koltuğuna oturdu.
Okan Buruk'tan <br>oyuncusuna tepki

Okan Buruk'tan
oyuncusuna tepki

​Tecrübeli çalıştırıcı, yıldız oyuncuya tepkisini bu sözlerle dile getirdi.
'Gördüklerimin<br> arasında en iyisi'

'Gördüklerimin
arasında en iyisi'

Feyyaz Uçar'dan Beşiktaşlılar arasında tartışılan yorum.
'Doğru bulmuyorum'

'Doğru bulmuyorum'

Şenol Güneş, N'Koudou'nun pozisyonu hakkında konuştu.
'İki puan kaybettik'

'İki puan kaybettik'

​Erol Bulut, Beşiktaş maçı sonrasında karşılaşmayı değerlendirdi.
Kazanan çıkmadı

Kazanan çıkmadı

​​Beşiktaş deplasmanda Gaziantep ile berabere kaldı.
'Kırmızı oğlu kırmızı'

'Kırmızı oğlu kırmızı'

Spor yorumcuları, N'Koudou'nun pozisyonunu değerlendirdi.
Gol düellosunda<br>kazanan yok

Gol düellosunda
kazanan yok

​Süper Lig'in 15.haftasında Konyaspor ile Alanyaspor 2-2 berabere kaldı.
Çıkmayan kırmızı <br>tartışma çıkardı

Çıkmayan kırmızı
tartışma çıkardı

VAR da hakemin kararını değiştirmedi.
'Tek negatif durum...'

'Tek negatif durum...'

​Andrea Pirlo, Adana Demir mağlubiyetini değerlendirdi.
'Zor şartlar altında kazandık'

'Zor şartlar altında kazandık'

​Vincenzo Montella, Karagümrük galibiyetini değerlendirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.