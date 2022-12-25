Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ronaldo Filistin davasına sahip çıkan birisidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Gençlik Buluşmasında gençlerle biraraya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası'yla ilgili futbolcuların performasını ve Ronaldo'nun durumunu değerlendirdi.

"Ronaldo'yu harcadılar"

Turnuva boyunca performansı ve yedek kalmasıyla çok konuşulan futbolcu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cristiano Ronaldo'yu harcadılar. Siyasi yaptırım uyguladılar. Cristiano Ronaldo gibi bir futbolcuyu ilk 11'e almamak, 15-30 dakika oynatmak onun psikolojisini alıp götürdü. Orada Ronaldo ile Messi'yi kıyaslamak yerine artık öyle veya böyle Ronaldo şimdi aldığım bilgilere göre Suudi Arabistan'a gidiyor. Ronaldo, Filistin davasına sahip çıkan birisidir." ifadelerini kullandı.

"Mbappe geleceği tehdit ediyor"

Katar'daki final hakkında düşüncelerini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Penaltılarda Arjantin gerçekten muhteşemdi fakat Messi o yaşına rağmen... Yalnız Mbappe geleceği tehdit ediyor, yaş 23, Messi 34 ve her iki tarafı çevirmede Messi'nin tecrübesi ağırlığını koydu. Arjantin'de böylece 30 yıldan sonra Dünya Kupası'nı almış oldu. Hayırlı olsun diyeceğiz, darısı başımıza" şeklinde konuştu

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Dünya Kupası finali hakkında gelen soru üzerine Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Arjantin'in iyi oynayarak kazandığını ve bu yüzden üzülmemesi gerektiğini söylediğini belirtti.