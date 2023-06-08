Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak TFF 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u tebrik etti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u, taraftarını ve tüm Pendikli vatandaşlarımızı tebrik ediyor, yeni sezonda mücadele edecek tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.





Bakan Osman Aşkın Bak, ise yayımladığı tebrik mesajında, "Akhisar Stadı'nda Bodrumspor ile Pendikspor arasında oynanan TFF 1. Lig play-off finalinde rakibini mağlup ederek Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olan Pendikspor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Bodrumspor'u da finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyor, Pendikspor'a önümüzdeki sezon mücadele edeceği Süper Lig'de başarılar diliyorum" dedi.















