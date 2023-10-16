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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan millilere tebrik telefonu: Bizleri çok çok mutlu ettiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Letonya’yı 4-0 mağlup ederek Almanya’da yapılacak finallere katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı’nı telefonla tebrik etti.

11:42 . 16/10/2023 Pazartesi
IHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya maçı sonrası millileri telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya maçı sonrası millileri telefonla aradı.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında A Milli Futbol Takımı, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan müsabakada Letonya’yı 4-0 yenerek Almanya’da düzenlenecek finallere katılmayı garantiledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da millilerin bu başarısını telefonla arayarak tebrik etti.


Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın telefonundan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Vincenzo Montella, takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve diğer futbolcularla konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizleri çok çok mutlu ettiniz. İnanıyorum ki Almanya’daki Türk vatandaşlarımızı da çok mutlu edeceksiniz. Başarılarınızın artarak devamını diliyorum" cümlelerine yer verdi.





#A Milli Futbol Takımı
#EURO 2024
#Recep Tayyip Erdoğan
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