Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor ile oynadığı Süper Kupa finalini 4-0 kazanmış ve kupanın sahibi olmuştu.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşılaşma sonrasında Twitter hesabından bordo-mavili kulübü kutlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Trabzonspor Kulübü yönetimini, teknik heyetini ve futbolcularını kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de yer aldı.

Kazanılan kupalar da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne götürülürken, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu günün anısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a forma hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzonspor'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzonspor'u kabul etti