Da Costa'nın göğsüne tekme atan Feghouli'nin cezası belli oldu

Geçtiğimiz hafta oynanan ve Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğe ile sona eren karşılaşmada Galatasaraylı oyuncu Sofiane Feghouli kırmızı kart görmüştü.

Trabzonsporlu Manuel Da Costa'nın göğsüne tekme atan Cezayirli oyuncu VAR'dan gelen uyarı sonrası Cüneyt Çakır tarafından oyundan atılmıştı.

Bu hareketi sonrası Disiplin Kurulu'na sevk edilen 30 yaşındaki futbolcu hakkında karar verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor maçının 30. dakikasında Manuel Da Costa'nın göğsüne tekme atan Sofiane Feghouli'ye 2 resmi müsabakadan men cezası verdi.

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