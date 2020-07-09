SÜPER LİG

Galatasaray-Trabzonspor maçında Da Costa'ya tekme atıp kırmızı kart gören Feghouli'nin kaç maç ceza aldığı açıklandı.

Da Costa'nın göğsüne tekme atan Feghouli'nin cezası belli oldu

Süper Lig'de 30. hafta oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçının 30. dakikasında Galatasaraylı oyuncu Sofiane Feghouli'nin Trabzonsporlu Manuel Da Costa'ya yaptığı hareketin cezası belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kırmızı kart gören Feghouli oyun dışına çıkıyor...

Kırmızı kart gören Feghouli oyun dışına çıkıyor...

Geçtiğimiz hafta oynanan ve Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğe ile sona eren karşılaşmada Galatasaraylı oyuncu Sofiane Feghouli kırmızı kart görmüştü.

Trabzonsporlu Manuel Da Costa'nın göğsüne tekme atan Cezayirli oyuncu VAR'dan gelen uyarı sonrası Cüneyt Çakır tarafından oyundan atılmıştı.

Bu hareketi sonrası Disiplin Kurulu'na sevk edilen 30 yaşındaki futbolcu hakkında karar verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor maçının 30. dakikasında Manuel Da Costa'nın göğsüne tekme atan Sofiane Feghouli'ye 2 resmi müsabakadan men cezası verdi.

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Da Costa'ya tekme atan Feghouli kırmızı kart gördü
Da Costa'ya tekme atan Feghouli kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadelenin 30. dakikasında Galatasaray'da Sofiane Feghouli rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Feghouli kırmızı kart gördüKarşılaşmanın 30. dakikasında Da Costa bir pozisyon esnasında Feghouli'ye faul yaptı ve sarı kart ile cezalandırıldı. Feghouli pozisyon esnasında yere düşerken Trabzonsporlu oyuncu Da Costa'ya tekme attı. Mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır VAR incelemesi sonrasında Feghouli'ye kırmızı kart gösterdi.30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 25 Süper Lig, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 34 resmi müsabakada görev aldı ve 7 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Feghouli'nin kırmızı kart görmesine sebep olan hareket.
Feghouli'nin kırmızı kart görmesine sebep olan hareket.

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