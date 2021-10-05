Damien Comolli 'sabredin' demişti: Gittiği takımda 10 maçta 12 gol attı

Fenerbahçe'de Damien Comolli döneminde kadroya katılan Michael Frey, beklentileri karşılayamamış sonrasında kiralık olarak gönderilmişti. İsviçreli futbolcu ile bu sezon başında tamamıyla vedalaşan Fenerbahçe, Frey'in gösterdiği performans sonrasında adeta pişman oldu.

Alındığı sürede 'sabırlı' olunması gerektiğini ifade eden Comolli, 27 yaşındaki forvet oyuncusunun gösterdiği performans sonrasında haklı çıktı. Sarı lacivertlilerden Belçika'nın Royal Antwerp takımına transfer olan Michael Frey, bu sezon çıktığı 10 lig maçında 12 gol atma başarısı gösterdi.

Frey'in gösterdiği bu performans sadece Belçika'da değil ülkesi İsviçre'de de gündem oldu. Milli Takıma seçileceği konuşulan oyuncunun İsviçre'nin teknik direktörü Murat Yakın tarafından takip edildiği belirtildi.

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