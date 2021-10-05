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Damien Comolli 'sabredin' demişti: Gittiği takımda 10 maçta 12 gol attı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ilk döneminde futbol takımının başına getirilen Damien Comolli'nin yaptığı transfer operasyonu ve alınan sonuçlar büyük eleştiriler almıştı. Fransız futbol adamının döneminde gelen futbolcuların çoğundan istediği verimi alamayan Fenerbahçe'de gönderilen bazı isimler ise gittikleri yerlerde dikkat çekici performanslar sergiledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Damien Comolli sabredin demişti: Gittiği takımda 10 maçta 12 gol attı
Damien Comolli, Fenerbahçe'de futbol direktörlüğü görevini üstlenmişti.

Fenerbahçe'de Damien Comolli döneminde kadroya katılan Michael Frey, beklentileri karşılayamamış sonrasında kiralık olarak gönderilmişti. İsviçreli futbolcu ile bu sezon başında tamamıyla vedalaşan Fenerbahçe, Frey'in gösterdiği performans sonrasında adeta pişman oldu.

Alındığı sürede 'sabırlı' olunması gerektiğini ifade eden Comolli, 27 yaşındaki forvet oyuncusunun gösterdiği performans sonrasında haklı çıktı. Sarı lacivertlilerden Belçika'nın Royal Antwerp takımına transfer olan Michael Frey, bu sezon çıktığı 10 lig maçında 12 gol atma başarısı gösterdi.

Frey'in gösterdiği bu performans sadece Belçika'da değil ülkesi İsviçre'de de gündem oldu. Milli Takıma seçileceği konuşulan oyuncunun İsviçre'nin teknik direktörü Murat Yakın tarafından takip edildiği belirtildi.

  • Michael Frey, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 23 maçta 5 gol attı 1 de asist yaptı.

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