Danimarkalıları korku sardı: Kopenhag'dan Galatasaray maçına özel önlem

"Galatasaray renklerini, formanızı, kıyafetinizi, atkınızı ve benzerlerini sadece deplasman tribününde giyebilirsiniz. Galatasaray lehine tezahüratları sadece deplasman tribününde yapabilirsiniz. Bu kurallara uymamanız halinde, para iadesi almadan stadyuma giremezsiniz, girdiyseniz çıkarılırsınız. Polis, güvenlik gerekçesiyle Galatasaray taraftarlarının maçtan sonra 1 saate kadar alıkonulması talimatını vermiştir."

Galatasaray, Kopenhag karşısında galip ayrılması durumunda grubu 2. olarak tamamlayıp adını son 16 turuna yazdıracak. Sarı-kırmızılılar berabere kalır ya da kaybederse Manchester United - Bayern Münih maçının sonucuna göre gruptaki sıralama belli olacak. Galatasaray berabere kalır veya yenilirse, Manchester’ın puan kaybetmesini bekleyecek ve bu durumda yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.