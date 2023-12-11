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Spor

Danimarkalıları korku sardı: Kopenhag'dan Galatasaray maçına özel önlem

Kopenhag Kulübü, yarın oynanacak maçta deplasman tribünü haricinde Galatasaray ürünleri giyen ve sarı-kırmızılı takım lehine tezahürat yapan taraftarların Parken Stadyumu'ndan çıkarılacağını duyurdu.

14:25 - 11/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 14:30 - 11/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Maçın oynanacağı Parken Stadyumu
Maçın oynanacağı Parken Stadyumu

Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Galatasaray maçına ilişkin özel önlemler aldı. Danimarka ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı taraftarların dikkat etmeleri gereken hususlar duyuruldu.


Kopenhag Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:


"Galatasaray renklerini, formanızı, kıyafetinizi, atkınızı ve benzerlerini sadece deplasman tribününde giyebilirsiniz. Galatasaray lehine tezahüratları sadece deplasman tribününde yapabilirsiniz. Bu kurallara uymamanız halinde, para iadesi almadan stadyuma giremezsiniz, girdiyseniz çıkarılırsınız. Polis, güvenlik gerekçesiyle Galatasaray taraftarlarının maçtan sonra 1 saate kadar alıkonulması talimatını vermiştir."




Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

Galatasaray, Kopenhag karşısında galip ayrılması durumunda grubu 2. olarak tamamlayıp adını son 16 turuna yazdıracak. Sarı-kırmızılılar berabere kalır ya da kaybederse Manchester United - Bayern Münih maçının sonucuna göre gruptaki sıralama belli olacak. Galatasaray berabere kalır veya yenilirse, Manchester’ın puan kaybetmesini bekleyecek ve bu durumda yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.


Kopenhag-Galatasaray maçı yarın saat 23.00'te başlayacak.






#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Kopenhag
1 saat önce
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