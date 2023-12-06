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Spor

Davinson Sanchez'den Kopenhag mesajı: Kazanmak için gideceğiz

Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez Şampiyonlar Ligi’nde Kopenhag maçı için, "Old Trafford’a gittiğimiz zaman da aynısı yaptık. Allianz Arena’ya gittiğimizde de aynısı yaptık. Oraya da kazanmak için gideceğiz" ifadelerini kullandı.

16:13 - 6/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 16:16 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Davinson Sanchez
Davinson Sanchez

Galatasaray’ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Adana Demirspor, Şampiyonlar Ligi’nde de Kopenhag ile oynayacakları karşılaşmalar hakkında kulüp televizyonuna konuştu.


Davinson Sanchez'in açıklamaları:
'Adana Demirspor karşılaşması zor'

"Zor bir maç olacak. Bizim karşımıza sadece ellerinden geleni yapmak için değil, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi gösteren bir takım olarak çıkacak. Bu açıdan zor bir maç bizi bekliyor. Bizde de benim de dahil olduğum sakat oyuncularımız var ve iyileşmek için çalışıyoruz. Biz de buna uygun olarak rakibimize hafta boyunca çalışıyoruz ve iyisini yapmaya çalışacağız. Ayrıca her takım olduğu gibi Adana Demirspor da bize karşı en iyisini vermek için oynayacak. Biz de yaptığımız rotasyonlarla, bizim iyileşmemize fırsat veren aralıklar yaşıyoruz. Bu arada toparlanıp iyi bir şekilde mücadele edip kazanmak istiyoruz"


'Gruptan çıkmak istiyoruz'

"Biz oraya her zaman olduğu gibi ilk maçta da olduğu gibi, kazanmak için çıkacağız. Her şey bizim elimizde. Old Trafford’a gittiğimiz zaman da aynısı yaptık. Allianz Arena’ya gittiğimizde de aynısı yaptık. Orada da kendi oyunumuzu biz nasıl oynuyorsak ve nasıl oynamak istiyorsak onu yapmak için çıkacağız. Çok önemli bir maç, gruptan çıkmak istiyoruz, ilk günden beri koyduğumuz hedef bu. Oraya da kazanmak için gideceğiz, kendimiz nasıl oynuyorsak öyle oynayacağız ve tur atlayıp dönmek için hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapacağız"







#Galatasaray
#Davinson Sanchez
#Kopenhag
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