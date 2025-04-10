Davinson Sanchez'in mutlu günü! İkinci kez baba oldu

Galatasaray’ın resmi sosyal medya hesabından konuyla alakalı yapılan paylaşımda, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Davinson Sanchez ve değerli eşi Daniela’nın bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Davinson ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Simon’a uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz!" denildi.