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Davinson Sanchez'in mutlu günü! İkinci kez baba oldu

Davinson Sanchez'in mutlu günü! İkinci kez baba oldu

12:4710/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
IHA
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerhahçe, RAMS Park'ta karşılaştı. Karşılaşmada Galatasaray oyuncusu Davinson Sanchez de forma giydi.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerhahçe, RAMS Park'ta karşılaştı. Karşılaşmada Galatasaray oyuncusu Davinson Sanchez de forma giydi.

Galatasaray’ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, ikinci kez baba olma sevinci yaşadı.

Galatasaray’ın resmi sosyal medya hesabından konuyla alakalı yapılan paylaşımda, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Davinson Sanchez ve değerli eşi Daniela’nın bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Davinson ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Simon’a uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz!" denildi.



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