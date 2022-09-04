Dele Alli Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı

Beşiktaş'ın Everton'dan kiraladığı yıldız futbolcu Dele Alli, siyah-beyazlı forma altında Ankaragücü maçında rakip kaleye çektiği ilk şutunda gol sevinci yaşamayı başardı.
Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael, Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya kalede Emre Bilgin, savunmada Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, orta sahada Salih Uçan, Gedson Fernandes, kanatlarda Muleka, N'Koudou, forvet arkasında Dele Alli, santraforda ise Weghorst'la başladı.
#GOL
Ankaragücü 1-2 Beşiktaş
35' Dele Alli pic.twitter.com/02nEsxPzdF
#GOL