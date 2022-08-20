Dele Alli için dikkat çeken yorum: Beşiktaş'ta zirve yapar

Beşiktaş’ın transfer gündeminin ilk sırasında yer alan İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli için camianın heyecanlı bekleyişi sürüyor.

Yıldız oyuncunun transfer olasılığı sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da ciddi ses getirdi. Alli’yi yakından tanıyan Monaco Sportif Direktörü Paul Mitchell, Beşiktaş’a transferi an meselesi olan Dele Alli için açıklamalarda bulundu.

French Football News’de yer alan habere göre; Paul Mitchell, İngiliz yıldızın kendisini Beşiktaş’ta yeniden bulacağını düşünüyor. Mitchell, orta saha oyuncusu için, “Açıkçası Dele’yi iyi tanıyorum. Olağanüstü yetenekli bir futbolcu. Kariyerinin bu anında biraz ritmini kaybetmiş gibi görünüyor. Kalitesinden hiç şüphem yok. Meydan okuma ne kadar büyükse, o kadar iyi tepki veren bir oyuncu oldu” ifadelerini kullandı.

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"En iyi meydan okuma"

Dele Alli’nin siyah-beyazlı kulübe transfer olması ile birlikte kariyerinde yeniden zirveye yürüyeceğini düşünen Paul Mitchell, “Uluslararası sahnede kendine meydan okumak onu en iyi haline geri getirebilir. Bu hamle onu yeniden en üst seviyeye çıkaracaktır” dedi.

Dele Alli’nin Tottenham’a transfer edildiği dönemde Paul Mitchell, İngiliz kulübünde Şef Scout’luk yapıyordu. Dele Alli’nin hafta başında İstanbul’da olması ve siyah-beyazlılara resmi olarak imza atması bekleniyor.

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Dele Alli kimdir?

10 numara bölgesinde oynayan Nijerya asıllı İngiliz futbolcu Dele Alli, Premier Lig'de Tottenham ve Everton formaları giydi ve İngiltere Milli Takımı'nda da 37 kez mücadele etti. 26 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca 194'ü Premier League, 26'sı Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 370 resmi müsabakaya çıktı. Yıldız futbolcu bu maçlarda, 91 gol ve 76 asistlik performans sergiledi.