|
Spor

Demba'dan duygulandıran Atiba sorusu

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı. İdmanda Atiba'yı göremeyen Demba Ba, Kanadalı futbolcunun nerede olduğunu sordu.

12:03 . 2/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Atiba gözyaşlarıyla Beşiktaş'tan ayrılmıştı.

Atiba gözyaşlarıyla Beşiktaş'tan ayrılmıştı.

Beşiktaş'ın eski golcüsü Demba Ba, siyah-beyazlı taraftarları duygulandıran bir paylaşım yaptı.


Kulübün sosyal medya hesabından yeni sezon hazırlıklarının başladığına ilişkin idman fotoğrafları paylaşıldı. Fotoğraflarda Atiba'yı göremeyen Ba, Beşiktaş'ın bu paylaşımını alıntılayarak, "Atiba nerede?" diye sordu.


Demba Ba'nın bu paylaşımı duygulandırırken, siyah-beyazlı bir taraftar "Yüreğimize taş basma" yorumunu yaptı.




10 yıl Beşiktaş forması giydi

Beşiktaş formasını 2013-2014 sezonundan bu yana terleten Atiba, 3 Süper Lig, birer Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.


Siyah-beyazlı takımda 270 Süper Lig maçına çıkan Kanadalı futbolcu, 24 gol attı. Atiba, Türkiye Kupası'ndaki 19, TFF Süper Kupa'daki 3 karşılaşmada birer kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Avrupa'daki tüm kulvarlarda da 42 mücadelede 1 kez gol buldu.


10 yıldır Beşiktaş forması giyen 40 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ay gözyaşlarıyla siyah-beyazlı takıma veda etti.







#Beşiktaş
#Demba Ba
#Atiba
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AÖL sınavında kaç soru soruluyor, sınav süresi kaç dakika?