Demba'dan duygulandıran Atiba sorusu

Beşiktaş'ın eski golcüsü Demba Ba, siyah-beyazlı taraftarları duygulandıran bir paylaşım yaptı.





Kulübün sosyal medya hesabından yeni sezon hazırlıklarının başladığına ilişkin idman fotoğrafları paylaşıldı. Fotoğraflarda Atiba'yı göremeyen Ba, Beşiktaş'ın bu paylaşımını alıntılayarak, "Atiba nerede?" diye sordu.





Demba Ba'nın bu paylaşımı duygulandırırken, siyah-beyazlı bir taraftar "Yüreğimize taş basma" yorumunu yaptı.













10 yıl Beşiktaş forması giydi





Beşiktaş formasını 2013-2014 sezonundan bu yana terleten Atiba, 3 Süper Lig, birer Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.





Siyah-beyazlı takımda 270 Süper Lig maçına çıkan Kanadalı futbolcu, 24 gol attı. Atiba, Türkiye Kupası'ndaki 19, TFF Süper Kupa'daki 3 karşılaşmada birer kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Avrupa'daki tüm kulvarlarda da 42 mücadelede 1 kez gol buldu.





10 yıldır Beşiktaş forması giyen 40 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ay gözyaşlarıyla siyah-beyazlı takıma veda etti.









Bir devir kapandı: Atiba Hutchinson Beşiktaş kariyerini noktaladı



Beşiktaş formasıyla Atiba Hutchinson:



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🅰37#beşiktaş #atiba pic.twitter.com/lXfGOFo274 — SPOR (@yenisafakspor) June 7, 2023















