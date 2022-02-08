Dembele aktif futbol kariyerine son verdi

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham ile Şampiyonlar ligi finali oynayan Mousa Dembele futbolu bırakma kararı aldı.
Belçikalı oyuncu Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou City ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 34 yaşında emekli olma kararı aldı.
Kariyerine Belçika takımlarından Beerschot takımının alt yapısında başalayan Dembele sırasıyla Willem II, AZ Alkmaar ve Fulham formaları giydi. 2012 yılında 12 milyon Euro karşılığı Tottenham'a transfer olan oyuncu burada geçirdiği 6,5 sezonun ardından, 5 milyon Euro bedelle Çin ekibi Guangzhou City'ye transfer oldu. Burada üç sezon forma giyen Belçikalı yıldız futbol kariyerini sonlandırdı.
Kariyerinde 578 maçta forma giyen Mousa Dembele 62 gol atarken, 49 asist yaptı.