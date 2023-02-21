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Spor

Denizli'deki depremzede aileye 'Beşiktaş' morali: Ahmet Nur Çebi maça davet etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Denizli Beşiktaşlılar Derneği üyelerinin ziyaret ettiği depremzede aileyi telefonla arayarak maça davet etti.

11:02 . 21/02/2023 Salı
AA
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi

Denizli Beşiktaşlılar Derneği, deprem nedeniyle Hatay'da evleri yıkılan ve Pamukkale Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna yerleştirilen Turunç ailesini ziyaret etti. Ziyarette ailenin Beşiktaş taraftarı gençleri 16 yaşındaki Barancan Turunç ile 24 yaşındaki ablası Selen Turunç'a cep telefonu ve forma hediye eden Sever, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'yi de telefonla görüntülü arayarak gençleri görüştürdü.


Ahmet Nur Çebi maça davet etti

Geçmiş olsun dileklerini ileten Çebi, aileyi Vodafone Park'ta bir maçı izlemeye davet etti. Siyah-beyazlı ekibin eski kalecisi Tolga Zengin de Turunç ailesiyle görüntülü konuşup, depremzede aileye moral verdi.


Enkazdan gedik açarak kurtulmuşlar

Baba Adnan Turunç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hatay'daki 4 katlı apartmanın oturdukları birinci katının çöktüğünü, eşi ve iki çocuğuyla enkaz altında kaldıklarını anlatan Turunç, şunları söyledi:


"Deprem sırasında çocuklarım salondaydı, biz yatak odasındaydık. Ev sallanmaya başladı. Korkudan yanımıza geldiler. O anda birbirimize sarılarak depremin geçmesini bekledik. O anda da ev yıkıldı. Enkaz altında ne yapacağımızı bilemedik. Telefonun ışığıyla sağa sola bakarken, bitişiğimizdeki apartman yıkılmış oradan deliği gördük. Biz sürüne sürüne, önümüzdeki molozları temizleyerek deliğe kadar ulaştık. Delik küçüktü, kırdık büyüttük. Çukuru kırıp teker teker oradan çıktık."


Kendilerini Denizli'ye getirerek yurda yerleştiren AFAD yetkililerine de teşekkür eden Turunç, iyi bir fırın ustası olduğunu, sağlık sorunları geçtikten sonra kentte iş arayacağını sözlerine ekledi.



#Ahmet Nur Çebi
#Beşiktaş
#Denizli
#depremzede
23 dakika önce
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Denizli'deki depremzede aileye 'Beşiktaş' morali: Ahmet Nur Çebi maça davet etti
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