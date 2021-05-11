Denizlispor-Galatasaray (CANLI)

Galatasaray, Süper Lig'in 41. haftasında bu akşam deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

Ligde geride kalan 40 haftada 38 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Haftaya 78 puan 3. sırada giren Galatasaray, lider Beşiktaş'ın 3, ikinci Fenerbahçe'nin ise 1 puan gerisinde bulunuyor. Geride kalan 38 maçta 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 22 mağlubiyetle 28 puan toplayabilen ve son sırada yer alan Yukatel Denizlispor'un ligden düşmesi daha önce kesinleşmişti.

Denizlispor'un muhtemel 11'i;

Abdulkadir, Muhammet, Leismann, Emirhan, Sakıb, Murawski, Diskerud, A. Yavuz, Recep, Hasan, Rodallega.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i;