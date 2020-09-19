Denizli'de kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 eşitlikle sona ererken, her iki ekipte bu sezon 3 puan ile tanışamadı.

Gelecek hafta Trabzonspor sahasında Malatyaspor'u ağırlayacak. Denizlispor ise Antalyaspor'un konuğu olacak.

Karşılaşmadan önemli dakikalar

4. dakikada Recep Niyaz’ın ceza sahası dışında çalımının ardından çektiği şut, savunmaya çarparak kornere çıktı.

5. dakikada Oğuz Yılmaz’ın sol taraftan kullandığı kornere yükselen Mustafa Yumlu’nun kafa vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı

30. dakikada Tiago Lopes’in sağ taraftan açtığı ortayı Rodallega’nın röveşata ile tamamlamak istedi. Ancak top dışarıya çıktı.

38. dakikada Tiago Lopes’in müdahalesi sonrası Nwakaeme yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. VAR’a giden hakem Volkan Bayarslan penaltıyı iptal etti.

43. dakikada Abdülkadir Ömür’in kullandığı frikik vuruşunda kaleci Pantilimon topu kornere çeldi.

51. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Afobe'nin kalecinin üzerinden aşırdığı topu Murawski son anda kale çizgisinden çıkardı. Devam eden Denizlispor atağında Rodellaga'nın rakip kaleye kadar sürüklediği top sağ çaprazdan az farkla auta çıktı.

55. dakikada Recep Niyaz'ın uzaktan şutunu kaleci Uğurcan Çakır kornere çeldi.

62. dakikada Abdülkadir Ömür attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesi ile sayılmadı.

67. dakikada Abdulkadir Parmak'a yaptığı faulle sarı kart gören Sacko, 68. dakikada Hüseyin Türkmen'in yüzüne gelen dirseği sonrasında ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sacko, 64. dakikada Bakalorz'un yerine oyuna dahil olmuştu.

90. dakikada Guilherme'nin pasında Ahmet Canbaz'ın ceza sahası dışından çektiği şutta topu kaleci Pantilimon kontrol etti.

Karşılaşma 0-0 tamamlandı.

Volkan Bayarslan 'penaltı' verdi Yaşar Kemal Uğurlu izleterek iptal ettirdi Denizlispor-Trabzonspor maçının 38. dakikasında konuk ekip penaltı kazandı. Hakem Volkan Bayarslan'ın verdiği penaltı kararı sonrasında VAR'da oturan Yaşar Kemal Uğurlu pozisyona müdahale etti ve Bayarslan'ın monitörden tekrar izlemesini tavsiye etti.Kenara gelerek pozisyonu tekrar izleyen Volkan Bayarslan, penaltı kararını iptal etti.



