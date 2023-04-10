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Spor

Denizlispor yeni teknik direktörünü açıkladı

1. Lig ekibi Altaş Denizlispor, 2 hafta önce anlaştığı teknik direktör Kemal Kılıç ile yolları ayırarak Bülent Ertuğrul ile anlaşma sağladı.

16:52 . 10/04/2023 Pazartesi
AA
Kemal Kılıç'ın yerine Bülent Ertuğrul geldi.

Kemal Kılıç'ın yerine Bülent Ertuğrul geldi.

Denizlispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, teknik direktör Kemal Kılıç ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı kaydedildi.


Açıklamada, teknik direktörlük görevi için Bülent Ertuğrul ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.


Denizlispor, Kemal Kılıç yönetiminde Altınordu, Göztepe ve son olarak ligin 31. haftasında Tuzlaspor'a mağlup olmuştu. Söz konusu müsabakalarda rakip fileleri sadece 2 kez havalandırabilen Denizlispor, kalesinde 10 gol görmüştü.







#1. Lig
#Denizlispor
#Bülent Ertuğrul
16 dakika önce
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