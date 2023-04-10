Denizlispor yeni teknik direktörünü açıkladı

Denizlispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, teknik direktör Kemal Kılıç ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı kaydedildi.

Açıklamada, teknik direktörlük görevi için Bülent Ertuğrul ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Denizlispor, Kemal Kılıç yönetiminde Altınordu, Göztepe ve son olarak ligin 31. haftasında Tuzlaspor'a mağlup olmuştu. Söz konusu müsabakalarda rakip fileleri sadece 2 kez havalandırabilen Denizlispor, kalesinde 10 gol görmüştü.