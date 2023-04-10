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Spor Toto 1. Lig’de 32. hafta heyecanı yaşanacak

Spor Toto 1. Lig’de 32. hafta heyecanı yarın oynanacak 3 mücadeleyle başlayacak. Spor Toto 1. Lig’de 32. hafta heyecanı yarın, 12 Nisan Çarşamba ve 13 Nisan Perşemba günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. İşte Spor Toto 1. lig 32. hafta maçları...

13:25 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Spor toto 1. lig

Spor toto 1. lig

Hafta Ankara Keçiörengücü - Göztepe, Bodrumspor - Pendikspor ve Samsunspor - Tuzlaspor maçları ile başlayacak. Adanaspor ve Yeni Malatyaspor’un ligden çekilmesi nedeniyle Erzurumspor ve Boluspor haftayı müsabaka oynamadan tamamlayacak.

SPOR TOTO 1. LİG 32. HAFTA MAÇLARI

Ligde 32. haftanın programı şöyle:Yarın 13.30 Ankara Keçiörengücü - Göztepe 16.00 Bodrumspor - Pendikspor 20.30 Samsunspor - Tuzlaspor 12 Nisan Çarşamba 16.00 Manisa FK - Bandırmaspor 20.30 Eyüpspor - Gençlerbirliği 13 Nisan Perşembe 16.00 Çaykur Rizespor - Sakaryaspor 20.30 Altay - Altınordu



#spor toto 1. lig
#1.lig
#haftanın maçları
23 dakika önce
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