Spor toto 1. lig
Hafta Ankara Keçiörengücü - Göztepe, Bodrumspor - Pendikspor ve Samsunspor - Tuzlaspor maçları ile başlayacak. Adanaspor ve Yeni Malatyaspor’un ligden çekilmesi nedeniyle Erzurumspor ve Boluspor haftayı müsabaka oynamadan tamamlayacak.
SPOR TOTO 1. LİG 32. HAFTA MAÇLARI
Ligde 32. haftanın programı şöyle:Yarın 13.30 Ankara Keçiörengücü - Göztepe 16.00 Bodrumspor - Pendikspor 20.30 Samsunspor - Tuzlaspor 12 Nisan Çarşamba 16.00 Manisa FK - Bandırmaspor 20.30 Eyüpspor - Gençlerbirliği 13 Nisan Perşembe 16.00 Çaykur Rizespor - Sakaryaspor 20.30 Altay - Altınordu