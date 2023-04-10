Hafta Ankara Keçiörengücü - Göztepe, Bodrumspor - Pendikspor ve Samsunspor - Tuzlaspor maçları ile başlayacak. Adanaspor ve Yeni Malatyaspor’un ligden çekilmesi nedeniyle Erzurumspor ve Boluspor haftayı müsabaka oynamadan tamamlayacak.