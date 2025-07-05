Denizlispor'dan stadyum ve tesis açıklaması

FIFA'dan Süper Lig döneminden eski yabancılarına olan borçları yüzünden 12 puan silme cezası alıp geleceği belirsiz olan yeşil-siyahlılarda yönetim, "Denizli Atatürk Stadyumu ve Haluk Ulusoy Tesisleri bu yıl da kulübümüzün kullanımına tahsis edilmiştir. Tüm Denizlispor taraftarına hayırlı uğurlu olsun" açıklaması yaptı.