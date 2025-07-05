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Denizlispor'dan stadyum ve tesis açıklaması

Denizlispor'dan stadyum ve tesis açıklaması

14:465/07/2025, Cumartesi
G: 5/07/2025, Cumartesi
AA
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Denizlispor
Denizlispor

Türk futbolunun köklü kulübü Denizlispor, yeni sezon öncesi stadyum ve tesislerinin kullanım haklarını bırakmadı.

Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düşen Türk futbolunun köklü kulübü Denizlispor, yeni sezon öncesi stadyum ve tesislerinin kullanım haklarını bırakmadı.


FIFA'dan Süper Lig döneminden eski yabancılarına olan borçları yüzünden 12 puan silme cezası alıp geleceği belirsiz olan yeşil-siyahlılarda yönetim, "Denizli Atatürk Stadyumu ve Haluk Ulusoy Tesisleri bu yıl da kulübümüzün kullanımına tahsis edilmiştir. Tüm Denizlispor taraftarına hayırlı uğurlu olsun" açıklaması yaptı.


Denizlispor'da sezon öncesi kadroda geçen sezondan kalan genç oyuncular ve U19 takımı, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürüyor.





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