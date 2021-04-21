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Denizlispor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı

Süper Lig'in 36. haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanda MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı ve galibiyet hasretini 7 maça çıkardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Denizlisporun galibiyet hasreti 7 maça çıktı
​Ankaragücü-Denizlispor karşılaşmasından bir kare

Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırladı. Ligin dibi için kritik bir öneme sahip olan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin 6. dakikasında Denizlispor, Hugo Rodallega'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Ankaragücü 35. dakikada Stelios Kitsiou'nun attığı golle skoru eşitledi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Alınan bu beraberliğin ardından Ankaragücü puanını 38'e, Denizlispor ise 27'ye yükseltti. Gelecek hafta MKE Ankaragücü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Denizlispor ise sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.

  • 7 maçtır kazanamıyor
  • Son olarak sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Denizlispor, ardından oynadığı 7 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. Yeşil-siyahlılar bu karşılaşmalarda 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.


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