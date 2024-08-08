|
Spor

Denizlispor'un kasasındaki rakam açıklandı

Denizlispor'da başkan Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetimi, kulübün kasasında 25 bin 258 TL olduğunu duyurdu.

12:10 - 8/08/2024 Perşembe
DHA
Kulüp başkanı Ahmet Yalın Yıldırım
Kulüp başkanı Ahmet Yalın Yıldırım

TFFF 3'üncü Lig'de 3 yıldır devam eden transfer yasağı nedeniyle tamamen altyapı oyuncularından kurulu kadroyla mücadele etmeye hazırlanan Denizlispor'da mayıs ayında göreve geldikten sonra her ay borçları kamuoyuyla paylaşan yönetim güncel borç tablosunu paylaştı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan tabloda 31 Temmuz itibarıyla güncel borç 422 milyon 941 bin 620 TL olarak açıklandı.


Eski yabancı futbolculardan Pantilimon'un 206 bin 670 euro ve 20 bin frank, Murawski dosyasından 20 bin frank, Darri'den ise 10 bin frangın FIFA kanalıyla kesinleşip kulübe tebliğ edildiği açıklandı.


Tüm gelir ve gider tablosunu da paylaşan Başkan Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetimi, kulübün kasasında 25 bin 258 TL olduğunu duyurdu.




#Denizlispor
#3. Lig
#Ahmet Yalın Yıldırım
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
9. YARGI PAKETİ SON AÇIKLAMALAR: 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, torba yasada var mı? 4-4 ceza indirimi, genel af...