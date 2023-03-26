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Spor

Denizlispor'un yeni hocası belli oldu

Yeşil-siyahlı ekip, Giray Bulak ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük için Kemal Kılıç ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

14:42 . 26/03/2023 Pazar
DHA
Giray Bulak'ın yerine Kemal Kılıç geldi.

Giray Bulak'ın yerine Kemal Kılıç geldi.

Lig'de son olarak evinde Boluspor'a 2-1 yenilen ve teknik direktör Giray Bulak'la yollarını ayıran düşme potasındaki Altaş Denizlispor, yeni çalıştırıcısını buldu.


Yeşil-siyahlılar son olarak Adanaspor'da görev yapan deneyimli teknik adam Kemal Kılıç'la anlaşma sağladı.


Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kemal Kılıç ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Kemal Kılıç’a hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile başarılar diliyoruz" denildi.






#Denizlispor
#Kemal Kılıç
#1. Lig
34 dakika önce
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