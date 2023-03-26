Göztepe play-off aşkına

Özellikle Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nın saha şartlarının kötü olduğuna vurgu yapan Özkayımoğlu, "Saha şartlarına göre oyunumuzu oynadık. Futbolcularımız bu konuda çok başarılı oldu. Biz güzel bir aileyiz. Güzel bir aile olarak puanlar alıyoruz. Önümüze maç baç bakacağız. İzmir'e mutlu döndük. Taraftarımız da buraya kadar gelip bize desteğini verdi. Her zaman yanımızdalar. Büyük bir güce sahibiz ve 3 puanı deplasmanda bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza hediye ediyoruz" dedi.