Göztepe play-off aşkına

Göztepe takımının Tuzlaspor maçındaki gol sevinci
Tuzlaspor deplasmanından Yalçın ve Arslanagic'in golleriyle galip ayrılan sarı-kırmızılılar 38 puana yükselip ilk 7 yolunda kaza yapmadı. Üst üste iki deplasman maçını kazanan Göztepe'de teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu çok zor bir karşılaşmayı 3 puanla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Özellikle Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nın saha şartlarının kötü olduğuna vurgu yapan Özkayımoğlu, "Saha şartlarına göre oyunumuzu oynadık. Futbolcularımız bu konuda çok başarılı oldu. Biz güzel bir aileyiz. Güzel bir aile olarak puanlar alıyoruz. Önümüze maç baç bakacağız. İzmir'e mutlu döndük. Taraftarımız da buraya kadar gelip bize desteğini verdi. Her zaman yanımızdalar. Büyük bir güce sahibiz ve 3 puanı deplasmanda bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza hediye ediyoruz" dedi.
Hafta arasında, deprem nedeniyle ligden çekilmek durumunda kalan Yeni Malatyaspor'dan 3 puan alacaklarını ardından düşme hattında bulunan Altaş Denizlispor'a konuk olacaklarını belirten Özkayımoğlu, "Çok zor bir deplasmana daha çıkacağız. Göztepe emin adımlarla yukarılara doğru tırmanmaya başladı. Bütün takımı kutluyorum. Başarılı sonuçlar almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.