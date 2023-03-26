|
Reklam
Reklam
Spor

Göztepe play-off aşkına

1. Lig'de geçen haftayı bay geçen Göztepe, 28'inci hafta müsabakasında deplasmanda Tuzlaspor'u 2-0 yenerek play-off yolunda umut tazeledi.

14:18 . 26/03/2023 Pazar
DHA
Göztepe takımının Tuzlaspor maçındaki gol sevinci

Göztepe takımının Tuzlaspor maçındaki gol sevinci

Tuzlaspor deplasmanından Yalçın ve Arslanagic'in golleriyle galip ayrılan sarı-kırmızılılar 38 puana yükselip ilk 7 yolunda kaza yapmadı. Üst üste iki deplasman maçını kazanan Göztepe'de teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu çok zor bir karşılaşmayı 3 puanla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.


Özellikle Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nın saha şartlarının kötü olduğuna vurgu yapan Özkayımoğlu, "Saha şartlarına göre oyunumuzu oynadık. Futbolcularımız bu konuda çok başarılı oldu. Biz güzel bir aileyiz. Güzel bir aile olarak puanlar alıyoruz. Önümüze maç baç bakacağız. İzmir'e mutlu döndük. Taraftarımız da buraya kadar gelip bize desteğini verdi. Her zaman yanımızdalar. Büyük bir güce sahibiz ve 3 puanı deplasmanda bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza hediye ediyoruz" dedi.


"Malatya'dan 3 puan gelecek"

Hafta arasında, deprem nedeniyle ligden çekilmek durumunda kalan Yeni Malatyaspor'dan 3 puan alacaklarını ardından düşme hattında bulunan Altaş Denizlispor'a konuk olacaklarını belirten Özkayımoğlu, "Çok zor bir deplasmana daha çıkacağız. Göztepe emin adımlarla yukarılara doğru tırmanmaya başladı. Bütün takımı kutluyorum. Başarılı sonuçlar almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.







#1. Lig
#Göztepe
#Şakir Özkayımoğlu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.