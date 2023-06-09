Deprem bölgesine ‘Umut sahaları’

UEFA Şampiyonlar Ligi ana sponsoru Mastercard sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında deprem felaketinden etkilenen çocukları desteklemek adına UEFA Foundation for Children ile ‘Umut Sahaları’ adlı proje başlatıyor. Uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children Türkiye koordinasyonunda hayata geçirilecek proje kapsamında deprem felaketinden en çok etkilenen Nurdağı (Gaziantep), Antakya (Hatay) ve Adıyaman’da futbol sahalarının inşası ve rehabilitasyonu gerçekleştirilecek.





UEFA standartlarında tasarlanan futbol sahalarının yapım ve rehabilite operasyonlarına haziran başında başlanacak ve sahalar aralık ayına kadar tamamlanarak çocukların kullanımına açılacak. Projeyle sporun iyileştirici gücünden faydalanarak deprem bölgesindeki çocuk ve gençlere yeni umutlar aşılanması hedefleniyor.









Çocukların rehabilitasyonu için futbol bazlı aktiviteler





UEFA elçisi Marco Materazzi, UEFA Umut Elçisi Barış Telli ve Milli Takım Eski Teknik Direktörü Fatih Terim’in katılımıyla gerçekleşen toplantıda duyurulan ‘Umut Sahaları’ projesi ile doğal afetten etkilenen çocuklar için güvenli oyun alanları oluşturulacak. Proje kapsamında Save the Children Türkiye tarafından koordine edilecek etkinliklerde çocuk psikolojisi ve travma konusunda eğitimli uzmanlar tarafından tasarlanan, çocukların iyileşme sürecini hızlandıracak futbol temelli bir dizi oyun da uygulanacak.





Düzenlenen etkinlikte deprem bölgesinden çocuklar UEFA elçileriyle bir dostluk maçı gerçekleştirme fırsatı da buldu. Çocuklar, daha sonra aileleriyle birlikte İstanbul'u gezdikten sonra Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali'nde sahaya finalist takımların oyuncularıyla birlikte çıkacak.





Öte yandan İstanbul’un çeşitli noktalarındaki UEFA alanlarına depremzedelere bağış için mini POS cihazları da yerleştirildi.















