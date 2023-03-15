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Spor

Depremzedeler maçı ücretsiz izleyecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Sivas'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında misafir edilen depremzedelerin, yarın Sivasspor ile Fiorentina arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçını statta ücretsiz izleyebilecekleri bildirildi. Diğer taraftan Sivasspor yönetimi, tüm biletlerin Sivas Valiliği tarafından satın alındığını açıkladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14:08 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sivasspor, ilk maçta Fiorentina'ya 1-0 mağlup oldu.

Sivasspor, ilk maçta Fiorentina'ya 1-0 mağlup oldu.

6 Şubat'ta ülkemizde gerçekleşen depremlerin ardından Sivas'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında misafir edilen depremzedelerin, yarın Sivasspor ile Fiorentina arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçını statta ücretsiz izleyebilecekleri bildirildi.


Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, mücadeleyi ücretsiz izleyebilecek depremzedelerin Sivas Belediyesi tarafından Binali Yıldırım Yurt Kampüsü'nden kaldırılacak otobüslerle 4 Eylül Stadyumu'na götürüleceği belirtilerek, "Afetzede kardeşim, seni de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Demir Grup Sivasspor ile Fiorentina arasında oynanacak mücadeleye davetlisiniz" ifadeleri kullanıldı.


Sivasspor ile Fiorentina, yarın saat 20.45'te 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.


Valilik tüm biletleri aldı

Diğer taraftan kulüp, Sivas Valiliği'nin bu maçın tüm biletlerini satın aldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sivassporumuz ile Fiorentina arasında yarın saat 20.45'te sahamızda oynanacak mücadelenin biletleri Sivas Belediyesi tarafından satın alınmıştır. Biletler ücretsiz olarak taraftarımıza dağıtılacaktır. 1 kişi en fazla 3 bilet alabilecektir. Bilet dağıtımı Hanımeli Çarşısı'nda bulunan Passolig gişesinde yapılmaktadır. Desteğinden dolayı Sivas Belediye Başkanı Sayın Hilmi Bilgin'e teşekkür ederiz" denildi.


#Sivasspor
#UEFA Konferans Ligi
#Fiorentina
#Sivas Valiliği
#Depremzede
2 saat önce
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Depremzedeler maçı ücretsiz izleyecek
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