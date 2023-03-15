Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, mücadeleyi ücretsiz izleyebilecek depremzedelerin Sivas Belediyesi tarafından Binali Yıldırım Yurt Kampüsü'nden kaldırılacak otobüslerle 4 Eylül Stadyumu'na götürüleceği belirtilerek, "Afetzede kardeşim, seni de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Demir Grup Sivasspor ile Fiorentina arasında oynanacak mücadeleye davetlisiniz" ifadeleri kullanıldı.

Diğer taraftan kulüp, Sivas Valiliği'nin bu maçın tüm biletlerini satın aldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sivassporumuz ile Fiorentina arasında yarın saat 20.45'te sahamızda oynanacak mücadelenin biletleri Sivas Belediyesi tarafından satın alınmıştır. Biletler ücretsiz olarak taraftarımıza dağıtılacaktır. 1 kişi en fazla 3 bilet alabilecektir. Bilet dağıtımı Hanımeli Çarşısı'nda bulunan Passolig gişesinde yapılmaktadır. Desteğinden dolayı Sivas Belediye Başkanı Sayın Hilmi Bilgin'e teşekkür ederiz" denildi.