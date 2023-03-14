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Spor

Gradel tarihe geçti: 4 günde 2 kırmızı gördü

Sivassporlu Max Gradel üst üste 2 maçta da kırmızı kart görerek futbol sahalarında ender görülen bir olaya imza attı.

10:56 . 14/03/2023 Salı
IHA
Gradel üst üste takımını 10 kişi bıraktı.

Gradel üst üste takımını 10 kişi bıraktı.

Sivasspor, Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda İstanbulspor’a 3-0 mağlup oldu.


Kırmızı-beyazlı takımın oyuncusu Gradel, futbol tarihinde az görülen bir olaya imza attı. Gradel, takımının 4 gün önce UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde İtalya’da oynadığı Fiorentina maçının son anlarında kırmızı kart görmüştü. Sivassporlu futbolcu takımının bu kez ligde oynadığı İstanbulspor karşılaşmasında da kırmızı kart gördü.


İstanbulspor maçında sarı kartı bulunan Gradel, daha sonra hakemi protesto etmek için alkışlayınca bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Fildişi Sahilli oyuncunun bu davranışı sosyal medyada Sivassporlu taraftarlar tarafından büyük tepki topladı.





#Sivasspor
#Max Gradel
#Süper Lig
#UEFA Konferans Ligi
14 dakika önce
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Gradel tarihe geçti: 4 günde 2 kırmızı gördü
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