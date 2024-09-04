Süper Lig'de 5. ve 6. haftanın programı belli olurken, 5. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş derbisi 15 Eylül Pazar günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden Trendyol Süper Lig'de 5 ve 6. haftanın programları açıklandı. 5. haftada Trabzonspor'un Beşiktaş'ı ağırlayacağı mücadele ise 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.
Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
17.00 Sivasspor - Gaziantep FK
17.00 Samsunspor - Konyaspor
20.00 Bodrum FK - RAMS Başakşehir
20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor
17.00 Kayserispor - Eyüpspor
17.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe
20.00 Alanyaspor - Hatayspor
20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor