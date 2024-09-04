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Spor

Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig 5. hafta maçlarının fikstürünü açıkladı. Trabzonspor-Beşiktaş maçının ne zaman ve saat kaçta oynanacağı belli oldu. İşte Süper Lig 5. hafta fikstürü...

15:21 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Beşiktaş - Trabzonspor
Beşiktaş - Trabzonspor

Süper Lig'de 5. ve 6. haftanın programı belli olurken, 5. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş derbisi 15 Eylül Pazar günü oynanacak.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden Trendyol Süper Lig'de 5 ve 6. haftanın programları açıklandı. 5. haftada Trabzonspor'un Beşiktaş'ı ağırlayacağı mücadele ise 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.


Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Süper Lig'de 5. haftanın programı şöyle;
14 Eylül Cumartesi

17.00 Sivasspor - Gaziantep FK

17.00 Samsunspor - Konyaspor

20.00 Bodrum FK - RAMS Başakşehir

20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor


15 Eylül Pazar

17.00 Kayserispor - Eyüpspor

17.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

20.00 Alanyaspor - Hatayspor

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş

16 Eylül Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor





#Trabzonspor
#Beşiktaş
#Trendyol Süper Lig
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