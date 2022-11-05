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Derbi öncesi flaş gelişme: Yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı

Süper Lig'in 13. haftasında bugün saat 20:00'da oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinin başlamasına kısa bir süre kala siyah-beyazlı takımda forma giyen Arthur Masuaku, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Derbi öncesi flaş gelişme: Yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı
Arthur Masuaku

Süper Lig'in 13. haftasında bugün saat 20:00'da oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinin başlamasına kısa bir süre kala siyah-beyazlı takımda forma giyen Masuaku, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

Masuaku'nun dünden bu yana ağrıları olduğu ve maçın başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen geçmemesi sebebiyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

28 yaşındaki futbolcunun yerine Umut Meraş'ın forma giyeceği ifade edildi.
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