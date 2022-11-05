Derbi öncesi flaş gelişme: Yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı

Süper Lig'in 13. haftasında bugün saat 20:00'da oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinin başlamasına kısa bir süre kala siyah-beyazlı takımda forma giyen Masuaku, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

Masuaku'nun dünden bu yana ağrıları olduğu ve maçın başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen geçmemesi sebebiyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

28 yaşındaki futbolcunun yerine Umut Meraş'ın forma giyeceği ifade edildi.

Beşiktaş'ta Masuaku, ağrıları sebebiyle Galatasaray maçının kadrosundan çıkarıldı. pic.twitter.com/5qsfAsw67t — SPOR (@yenisafakspor) November 5, 2022