Derbi öncesi Quaresma ve Atiba unutulmadı: Plaket takdim edildi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Başkan Hasan Arat ve başkanlık seçimindeki rakibi Serdal Adalı, maç öncesinde eski yıldız oyuncularından Ricardo Quaresma ve Atiba Hutchinson'a plaket takdim etti.
Siyah-beyazlı taraftarlar o sırada skorboard'a yansıtılan Quaresma'nın Beşiktaş günlerinden enstantaneleri izleyerek tezahüratta bulundu.
Maça yedek kulübesinde başlayan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, iki ismi ayakta alkışladı.
Portekizli yıldız, Beşiktaş kariyerinde 277 maça çıkarken 38 gol atarken 77 asistlik performans sergilemişti. Atiba ise geçtiğimiz sezon 10 yıllık Beşiktaş kariyerini futbolu bırakarak noktalayarak veda etmişti.