|
Spor

Derbi öncesi Quaresma ve Atiba unutulmadı: Plaket takdim edildi

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve başkanlık seçimindeki rakibi Serdal Adalı, maç öncesinde Ricardo Quaresma ve Atiba Hutchinson'a plaket takdim etti.

18:52 - 9/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 18:57 - 9/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İki efsaneye plaket takdim edildi.
İki efsaneye plaket takdim edildi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.


Başkan Hasan Arat ve başkanlık seçimindeki rakibi Serdal Adalı, maç öncesinde eski yıldız oyuncularından Ricardo Quaresma ve Atiba Hutchinson'a plaket takdim etti.



Siyah-beyazlı taraftarlar o sırada skorboard'a yansıtılan Quaresma'nın Beşiktaş günlerinden enstantaneleri izleyerek tezahüratta bulundu.


Maça yedek kulübesinde başlayan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, iki ismi ayakta alkışladı.

Fotoğraf: Kadircan Dilli

Portekizli yıldız, Beşiktaş kariyerinde 277 maça çıkarken 38 gol atarken 77 asistlik performans sergilemişti. Atiba ise geçtiğimiz sezon 10 yıllık Beşiktaş kariyerini futbolu bırakarak noktalayarak veda etmişti.





#Beşiktaş
#Hasan Arat
#Ricardo Quaresma
#Atiba Hutchinson
#Fenerbahçe
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Samsunspor Kasımpaşa'ya gol oldu yağdı, küme hattından çıktı: 4-2 | ÖZET