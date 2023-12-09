Derbi öncesi Quaresma ve Atiba unutulmadı: Plaket takdim edildi

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu mücadele öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kadro tercihleri hakkında konuştu. Aboubakar'ın ilk 11'de yer almaması hakkında Çalımbay, "Her şeyden önce bugün kimin oynayıp oynamadığı önemli değil. Önemli olan kazanmamız" ifadelerini kullandı.