Derbi sonrası olay: Yoldan geçen kişiye bıçak çekip saldırdı

Olay, dün akşam 22.00 sıralarında Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde meydana geldi.
Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan derbi maçın ardından evine gitmek isteyen kişi, aracıyla yoldan geçen Fenerbahçe formalı bir kişinin saldırısına uğradı.
Elinde bıçakla aracından inen Fenerbahçeli formalı şahıs, evine giden kişiye sataştı. Daha sonra tekme ve yumrukla saldıran kişiye, araçtaki arkadaşları da katıldı.
Bir süre darbedilen kişi, çevredekilerin müdahalesiyle saldırganların elinden kurtularak oradan uzaklaştı.
Galatasaraylı olduğu iddia edilen bir kişi, derbi sonrasında evine giderken bıçaklı saldırıya uğradı. pic.twitter.com/AdQgFZVBxi
Galatasaraylı olduğu iddia edilen bir kişi, derbi sonrasında evine giderken bıçaklı saldırıya uğradı. pic.twitter.com/AdQgFZVBxi— SPOR (@yenisafakspor) January 9, 2023