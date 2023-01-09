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Derbi sonrası olay: Yoldan geçen kişiye bıçak çekip saldırdı

Zeytinburnu'nda elinde bıçak olan Fenerbahçe formalı şahıs, derbinin ardından evine giden bir kişiye tekme ve yumrukla saldırdı.

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Haber Merkezi DHA
Derbi sonrası Zeytinburnunda yaşanan bıçaklı saldırı
Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam 22.00 sıralarında Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde meydana geldi.

Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan derbi maçın ardından evine gitmek isteyen kişi, aracıyla yoldan geçen Fenerbahçe formalı bir kişinin saldırısına uğradı.

Elinde bıçakla aracından inen Fenerbahçeli formalı şahıs, evine giden kişiye sataştı. Daha sonra tekme ve yumrukla saldıran kişiye, araçtaki arkadaşları da katıldı.

Bir süre darbedilen kişi, çevredekilerin müdahalesiyle saldırganların elinden kurtularak oradan uzaklaştı.

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