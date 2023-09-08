|
Spor

Derbi tarihleri açıklandı

Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak derbi maçlarının tarihleri belli oldu. Trabzonspor ile Beşiktaş'ı 5. haftada karşı karşıya getirecek mücadele, 17 Eylül Pazar günü oynanacak.

16:57 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ghezzal ile Eren Elmalı'nın ikili mücadelesi

Ghezzal ile Eren Elmalı'nın ikili mücadelesi

Süper Lig'de ilk yarı programı açıklandı. Buna göre milli aranın ardından Trabzonspor ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek dev mücadele 17 Eylül Pazar günü oynanacak. Maçın başlama saati ise 20.00.


Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak derbi tarihleri şöyle:

17 Eylül : Trabzonspor - Beşiktaş

21 Ekim : Galatasaray - Beşiktaş

4 Kasım : Fenerbahçe - Trabzonspor

9 Aralık : Beşiktaş - Fenerbahçe

24 Aralık : Fenerbahçe - Galatasaray




Avrupa kupaları play-off turları sebebiyle ertelenen 3. hafta maçlarının tarihleri ise şu şekilde:

26 Eylül: İstanbulspor - Galatasaray

27 Eylül: Adana Demirspor-Beşiktaş

28 Eylül: Fenerbahçe -Başakşehir





#Süper Lig
#Trabzonspor
#Beşiktaş
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ordu’da denizde hortum oluştu: O anlar kameralara yansıdı