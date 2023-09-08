Derbi tarihleri açıklandı

Ghezzal ile Eren Elmalı'nın ikili mücadelesi
Süper Lig'de ilk yarı programı açıklandı. Buna göre milli aranın ardından Trabzonspor ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek dev mücadele 17 Eylül Pazar günü oynanacak. Maçın başlama saati ise 20.00.
17 Eylül : Trabzonspor - Beşiktaş
21 Ekim : Galatasaray - Beşiktaş
4 Kasım : Fenerbahçe - Trabzonspor
9 Aralık : Beşiktaş - Fenerbahçe
24 Aralık : Fenerbahçe - Galatasaray
26 Eylül: İstanbulspor - Galatasaray
27 Eylül: Adana Demirspor-Beşiktaş
28 Eylül: Fenerbahçe -Başakşehir